NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 1250 US-Dollar belassen. Alle wichtigen Kennziffern des Elektroautobauers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entgegen den Marktbefürchtungen habe der Aufbau neuer Produktionsstätten auch nicht zu einer Margenverwässerung geführt, und die Aussagen zum Ausblick klängen zuversichtlicher als im vergangenen Quartal./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 19:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 19:22 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.