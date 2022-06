ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Der gute Jahresstart des Einzelhändlers Tesco sollte die Anleger beruhigen. Dies schrieb UBS-Analyst Sreedhar Mahamkali am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal der Briten. Er verwies auf die negative Nachrichtenlage für die Branche. Es sei aber klar, dass es ein schwieriges Jahr werde, so der Experte. Mahamkali stuft Tesco-Papiere bei einem Kursziel von 330 Pence mit "Buy" ein./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / 06:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2022 / 06:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.