NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Telefonica nach einer marktbreiten Kundenumfrage von 5,40 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sehe die Gefahr einer kurzfristig schwachen Entwicklung des spanischen Telekomkonzerns, schrieb Analyst Nawar Cristini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Telefonica könne es den durchschnittlichen Erlös pro Kunde verwässern, dass Kunden sich dort eher von der Premium-Marke Movistar abwendeten./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / 03:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.