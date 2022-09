ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Telefonica von 4,68 auf 4,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel resultierte aus den gestiegenen Anleiherenditen, schrieb Analyst Pilar Vico in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei mit Belastungen für das Geschäft der Telekommunikationsgesellschaft zu rechnen. Die operative Gewinnentwicklung (Ebitda) in Spanien dürfte unter Druck bleiben./mf/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 03:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.