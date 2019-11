ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,40 Euro belassen. Gerade die Marktkonsolidierung in Spanien und Brasilien könnte den Aktien des Teledomkonzerns zwar in den kommenden Quartalen etwas helfen, schrieb Analyst Giovanni Montalti in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Berechenbarkeit und die Fundamentaldaten blieben allerdings schwach, weshalb er von seiner vorsichtigen Haltung nicht abrücke./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2019 / 23:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.