Telefonica Deutschland Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie des Telekomunternehmens Telefonica Deutschland primär aus Bewertungsgründen von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 2,40 auf 2,20 Euro gesenkt. Vom derzeit hohen Bewertungsniveau aus sei das Potenzial für eine überdurchschnittliche Entwicklung begrenzt, schrieb Analyst Emmet Kelly in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Konkurrent 1&1 Drillisch dürfte eher ein eigenes Mobilfunknetz aufbauen als weiter das Netz von Telefonica Deutschland nutzen, womit wichtige Gewinne wegfielen. Zudem könne das Unternehmen seine Dividende nur dank einer steigenden Verschuldung abdecken und hinke mit der Netzqualität den Konkurrenten hinterher./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





