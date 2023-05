LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,30 Euro belassen. Die Resultate des Mobilfunkanbieters hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass die Aktie dennoch negativ darauf reagiert habe, liege wohl an ihrer starken Performance in diesem Jahr./edh/gl;