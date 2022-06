ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Telefonica Deutschland vor dem Hintergrund heftiger Kursverluste am Mittwoch auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3,09 Euro belassen. Unter anderem sei er von Investoren gefragt worden, ob die Dividende gefährdet sei, schrieb Analyst Pilar Vico in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vico verwies darauf, dass die Dividende derzeit ungedeckt sei und er auch davon ausgehe, dass dies bis 2025 der Fall sein werde. Er wies zugleich aber auf den geringen Verschuldungsgrad hin, sodass die Dividende vorübergehend aus der Bilanz finanziert werden könne./ck/ajx



