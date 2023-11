NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Telefonica Deutschland nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1,90 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Telekomunternehmens entsprächen den Erwartungen, während der Barmittelzufluss darunter liege, schrieb Analyst Akhil Dattani am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das Management sei dennoch zuversichtlich, das diesbezügliche Jahresziel zu erreichen./gl/ag;