NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 2,47 auf 2,72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Strategie-Aktualisierung im Dezember habe die größten Unsicherheiten vor allem mit Blick auf die Investitionen und die Dividende beiseite geräumt, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Rathe hob seine Prognosen für das operative Ergebnis leicht an. Was aber noch fehle, sei eine Kooperation beim Netz, weshalb er nicht positiver votieren könne./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 14:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2020 / 14:24 / ET





