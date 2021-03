FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Telefonica Deutschland von 2,30 auf 2,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Ein Gutachter habe in einem Schiedsverfahren zugunsten des O2-Netzbetreibers entschieden, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hieraus ergäben sich keine Änderungen an seinen Schätzungen, da bestehende Preisstrukturen bestätigt wurden. Den dennoch angehobenen fairen Wert begründete er mit einer gestiegenen Sektorbewertung./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 16:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / 16:39 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.