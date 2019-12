ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach einem Test der Netzqualität durch diverse Fachmagazine auf "Buy" belassen. Die Deutsche Telekom habe ihre führende Position in puncto Netzabdeckung mit einem gewissen Abstand zu Vodafone verteidigt, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An dritter Stelle habe das O2-Netz von Telefonica Deutschland bedeutend aufgeholt./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 09:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



