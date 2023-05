NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Telefonica nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die wichtigen Kundenparameter des Telekomanbieters entwickelten sich gut, schrieb Analyst Yemi Falana in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Auf dem Heimatmarkt habe das Unternehmen besser abgeschnitten als erwartet./bek/gl;