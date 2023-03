NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer vor Zahlen für das erste Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Beim Softwarespezialisten stehe das Wachstum der fakturierten Umsätze (Billings) im Fokus, schrieb Analyst Toby Ogg in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Er rechnet mit einer währungsbereinigten Steigerung um etwa 8 Prozent./ag;