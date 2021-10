NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer nach einer Gewinnwarnung von 54 auf 21 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analystin Stacy Pollard strich ihre operativen und bereinigten Gewinnschätzungen für die Jahre bis 2023 in einer am Donnerstag vorliegenden Studie um bis zu ein Drittel zusammen. Auf dem Kapitalmarkttag im November habe der Hersteller von Fernwartungslösungen nun die Gelegenheit, die Strategie und die Marktchancen weiter zu erläutern. Dies könne ein wichtiger erster Schritt werden, um das Anlegervertrauen wieder herzustellen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / 09:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 09:38 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.