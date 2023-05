NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach einer Produktveranstaltung des Softwareherstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das erneuerte Remote-Produkt sollte helfen, das Wachstum im SMB-Geschäft des Konzerns anzutreiben, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt sieht sie Teamviewer als relativ gut aufgestellt, um konjunkturelle Abschwünge durchzustehen./ajx/he;