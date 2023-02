NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Es sei ermutigend zu sehen, dass der Software-Anbieter wieder die Erwartungen übertrifft und allmählich wieder an Glaubwürdigkeit am Markt gewinnt, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unterstützung bieten dürften die attraktive Free-Cashflow-Generierung und das Aktienrückkaufprogramm./edh/tih;