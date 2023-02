NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen und der Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufs auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Geschäftsausblick für 2023 liege beim Umsatz über den Erwartungen und beim operativen Ergebnis (Ebitda) im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gewinnerwartungen des Marktes dürften nun leicht steigen./mis/mf;