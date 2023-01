NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Teamviewer nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Software-Anbieter habe mit seinen in Rechnung gestellten Umsätzen (Billings) und dem operativen Ergebnis (Ebitda) besser als erwartet abgeschnitten, während die Erlöse weitgehend der Konsensschätzung entsprochen hätten, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings habe sich die Kluft zwischen dem Billings- und dem Umsatzwachstum im Vergleich zu den Vorquartalen vergrößert, was auf einen höheren Anteil von mehrjährigen Umsätzen im Mix hindeute. Das dürfte ein wichtiger Diskussionspunkt bleiben, bis am 7. Februar die endgültigen Zahlen veröffentlicht werden./ck/tih;