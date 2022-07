NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 17 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Bewertungsmodelle für europäische Technologiekonzerne in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie an das schwächere Wirtschaftsumfeld an. Im Schnitt sinken die Schätzungen für Umsatz und Ergebnis je Aktie bis 2026 um 5 und 10 Prozent. Was das Risiko-Chance-Verhältnis betrifft, sieht er vor allem Chancen bei Adyen, aber auch bei Suse und Wise./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 07:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



