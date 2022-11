FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Geschäfte in der Region Emea (Europa, Nahost, Afrika) seien besser als erwartet gelaufen, schrieb Analyst Gianmarco Conti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung des Software-Unternehmens in der Region Americas liefere hingegen weiterhin Grund zur Sorge./edh/ck;