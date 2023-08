FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 16 Euro belassen. Der Softwareanbieter wachse solide und die Profitabilität verbleibe auf hohem Niveau, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders hervorzuheben sei die Entwicklung bei den hochvolumigen Vertragsabschlüssen im Enterprise-Segment. Unsicherheiten verblieben dennoch wegen des gegenwärtigen makroökonomischen Umfelds, in dem Vertriebszyklen insbesondere bei Industriekunden zunehmend länger dauerten. Die Aktien seien bewertungstechnisch günstig./la/he;