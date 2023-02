HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Teamviewer nach Zahlen von 14,50 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe ein gutes Schlussquartal hinter sich, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie. Dass das Unternehmen beim Ausblick nun eher die jährlich wiederkehrenden Erlöse (ARR) in den Fokus stelle, sollte dem Zutrauen der Investoren zuträglich sein und es dem Management einfacher machen, die Erwartungen des Finanzmarktes zu handhaben./mis/la;