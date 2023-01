HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Teamviewer nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Software-Anbieters habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das kontinuierliche Wachstum der Billings (in Rechnung gestellte Umsätze) im wichtigen Enterprise-Segment dürfte zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Zur Vorlage detaillierter Zahlen am 7. Februar dürfte das Management eine Prognose für die erwartete Geschäftsentwicklung 2023 und die Kapitalverwendung abgeben./ck/tih;