FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer habe angesichts des Ukraine-Kriegs und des Hurrikans Ian im bisherigen Jahresverlauf ein solides Ergebnis erzielt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Abgesehen vom deutschen Verbrauchergeschäft scheine es zu gelingen, die hohe Inflation auf die Kunden abzuwälzen. Am 6. Dezember dürfte Talanx im Rahmen des Investorentags eine attraktivere Dividendenpolitik ankündigen./tih/he;