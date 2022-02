HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx nach Eckdaten für das vergangene Jahr von 44,50 auf 46,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Nettoergebnis liege über der Zielvorgabe des Versicherers, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Talanx habe es damit zudem ein Jahr früher als geplant geschafft, das Ziel einer jährlichen Gewinnsteigerung um fünf Prozent zu erreichen. Huttner erhöhte in der Folge seine Schätzungen für das Nettoergebnis und die Dividenden des Unternehmens. Die Aktie sei immer noch deutlich unterbewertet./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2022 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.