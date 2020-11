FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Takkt von 12 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Segment "Web-focused Commerce" des Möbelversandhändlers. Unter anderem wegen der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff geht er von einer soliden Geschäftsentwicklung im vierten Quartal aus und sieht gute Chancen für eine breite Erholung in beiden Konzernsegmenten im Jahr 2021./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 14:45 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2020 / 14:53 / MEZ



