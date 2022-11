TAG Immobilien 6.09 CHF -6.41% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für TAG Immobilien von 9,30 auf 7,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die komplette Aussetzung der Dividende für 2022 sowie der gedämpfte Ausblick für das operative Ergebnis (FFO) 2023 bestätigten seine vorsichtige Sicht auf die Papiere, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Selbst nach dem massiven Kursrutsch von mehr als 70 Prozent in diesem Jahr sei er noch nicht bereit, auf eine starke Erholung zu setzen./ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 14:53 / CET



