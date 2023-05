LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat TAG Immobilien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Aktie sei weiterhin der attraktivste Wert im deutschen Wohnimmobilienbereich, schrieb Analystin Celine Soo-Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Besuch in Polen, wo TAG 2019 zu einem unglücklichen Zeitpunkt in den Markt eingestiegen sei, habe sie von den dortigen Aktivitäten überzeugt./gl/edh;