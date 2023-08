HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen. Der Immobilienkonzern mache Fortschritte bei der Refinanzierung, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen in Polen gute Resultate erzielt./mis/edh;