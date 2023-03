HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,90 Euro belassen. Die Fortschritte bei der Refinanzierung des Immobilienunternehmens dürften in den kommenden Wochen im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei derzeit vergleichsweise günstig bewertet, was aber die höheren Risiken widerspiegele./mf/gl;