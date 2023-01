NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US nach vorläufigen Daten zur Vertragskundenzahl im vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Telekom-Tochter habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es seien sehr wenig Kunden abgewandert. Die Aktien des Mobilfunkers zählen weiterhin zu seinen bevorzugten Branchenwerten./la/edh;