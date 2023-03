NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US nach der Ankündigung einer Übernahme auf "Outperform" mit einem Kursziel von 172 US-Dollar belassen. Der Kauf des Billiganbieters Mint Mobile für bis zu 1,35 Milliarden Dollar sollte die Wachstumsstrategie der Deutsche-Telekom-Tochter unter anderem im Prepaid-Bereich steigern, schrieb Analyst Kutgun Maral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gemessen an der Marktkapitalisierung von T-Mobile US sei die Transaktion aber relativ klein./gl/jha/;