NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für T-Mobile US von 175 auf 162 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zielsenkung reflektiere eine niedrigere Branchenbewertung, schrieb Analyst Peter Supino in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aktuell nehme der Kampf der großen Anbieter auf dem US-Telekom- und Kabelmarkt zu, erklärte der Experte. In diesem Umfeld bevorzugt er unter anderem Unternehmen wie die Telekom-Tochter, die Nischenwachstum böten./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2022 / 07:37 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.