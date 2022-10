FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von T-Mobile US von 170 auf 175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Tochter der Telekom habe mit ihren Quartalszahlen erneut die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. T-Mobile US profitiere sowohl von Preiserhöhungen der wichtigsten Wettbewerber als auch von der Attraktivität eines gut ausgebauten 5G-Mobilfunknetzes. Der Experte erwartet daher auch für die nächsten Quartale ein robustes Kundenwachstum, womit sich die im Sektorvergleich hohe Bewertung relativiere./ajx/he;