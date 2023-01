ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US angesichts veröffentlichter Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Die Neukundenzahl sei erwartungsgemäß stark, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil sei die Abwanderungsquote so gering gewesen wie nie zuvor in einem Schlussjahresviertel./tih/ck;