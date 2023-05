NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Synlab nach Zahlen des Labordienstleisters von 8,60 auf 9,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz des guten ersten Quartals halte der Gegenwind an, weshalb eine positivere Haltung gegenüber der Aktie verfrüht wäre, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit der gestiegenen Branchenbewertung./gl/bek;