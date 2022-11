NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Synlab nach Quartalszahlen von 17,10 auf 12,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick des Laborspezialisten auf 2023 habe enttäuscht, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebitda) für 2022 und 2023./edh/gl;