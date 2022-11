NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Synlab nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17,10 Euro belassen. Der Umsatz habe den Erwartungen entsprochen, aber der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) habe darunter gelegen, schrieb Analyst David Adlington in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Margenprognose des Laborspezialisten lasse auf sinkende Markterwartungen schließen./ajx/zb;