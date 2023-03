NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Synlab auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Die bereinigten Ergebnisse des Labordienstleisters hätten die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das Ebit liege aufgrund von Sonderbelastungen deutlich unter dem Marktkonsens. Der Fokus dürfte aber auf dem bestätigten Ausblick liegen./ag/tih;