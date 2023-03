NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Synlab auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Der Laborausrüster habe das Interesse seines Großaktionärs Cinven an einer Komplettübernahme bestätigt, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/jha/;