NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Synlab von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 20,20 auf 8,20 Euro gesenkt. Der Labordienstleister habe mit einem deutlich reduzierten Margenziel im Rahmen der jüngst berichteten Jahreszahlen negativ überrascht, da er schon mit den Resultaten für das dritte Quartal 2022 einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben habe, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die nun veröffentlichten Aussichten beinhalteten eine kurzfristige Verschlechterung der fundamentalen Situation und Herausforderungen bei der Bekämpfung des Branchendrucks. Der Experte senkte seine Umsatzschätzungen für die Jahre bis 2026, da er nun von geringeren Erlösen im Zusammenhang mit Corona sowie durch Zukäufe rechnet. Noch deutlicher reduzierte Vane-Tempest seine Ergebnisprognosen (Ebitda)./gl/edh;