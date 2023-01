NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Synlab auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,20 Euro belassen. Das in Portugal eingeleitete Kartellverfahren gegen zwei Töchter des Laborspezialisten dürfte eher die Stimmung als die Fundamentaldaten beeinflussen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Donnerstag./ck/edh;