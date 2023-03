Symrise 99.70 CHF 0.66% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 117 auf 107 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Samuel Perry begründete sein neues Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer gesunkenen Branchenbewertung. Die finanziellen Auswirkungen im Zuge der aktuell bekannt gewordenen Kartelluntersuchungen durch eine etwaige Strafe hält der Experte für gering. Mittelfristig dürfte ein starker Barmittelfluss beim Aromen- und Duftstoffhersteller und eine sinkende Verschuldung hochwertige Übernahmen nach sich ziehen, womit das organische Wachstumsprofil weiter unterfüttert werde./tav/he;

