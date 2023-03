NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Geschäftszahlen für 2022 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das starke Umsatzwachstum dürfte sich im laufenden Jahr fortsetzen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Profitabilität des Herstellers von Duft- und Aromastoffen werde sich verbessern. Der Lagerabbau im Segment Duftstoffe im vierten Quartal dürfte nachlassen./bek/gl;