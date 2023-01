Symrise 105.00 CHF 2.55% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise vor Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Prognosen für den Duftstoffe- und Aromenhersteller an die jüngsten Wechselkursentwicklungen und Unternehmensinformationen an. Deshalb habe sie ihre Prognose für das organische Wachstum von 11,0 auf 11,3 Prozent erhöht, liege damit aber immer noch unter der Konsensschätzung von 12,0 Prozent, schrieb sie in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



