NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Wachstumsmaschine Symrise habe geliefert, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei schon erstaunlich, dass viele Branchenexperten immer noch mit einem Nachlassen des Wachstums aus eigener Kraft im Jahresverlauf rechneten. Im Fokus stehe nun auch die Profitabilität. Zu dieser wird sich der Hersteller von Duftstoffen und Aromen aber erst wieder zum Halbjahr äußern./mis/mf;