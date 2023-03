NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Untersuchungen mehrerer Wettbewerbsbehörden auf etwaige Kartellabsprachen in der Duftstoffe- und Aromenbranche als ein ausgesprochen schwieriges Unterfangen bezeichnet. So hätten die vier Großen der Branche - Givaudan , IFF , Firmenich und Symrise - Tausende von Zulieferern. Zudem sei jedes der vier Unternehmen wiederum Zulieferer für alle anderen drei, erläuterte Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gehe um unzählige Rezepturen, so der Experte. Die ermittelnden Behörden hätten also ein hartes Stück Arbeit vor sich, das einige Zeit dauern und die Kurse in den kommenden Monaten belasten dürfte.;