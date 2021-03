HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise nach Quartalszahlen von 109 auf 106 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen haben einen schwächeren Jahresabschluss verzeichnet, schrieb Analyst James Targett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen für 2021 und 2022, betonte aber auch einen starken Start ins neue Jahr./edh/mis



