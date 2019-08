HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Den Umsatzrückgang habe er bereits erwartet, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz regulatorischer Rückschläge bei der Übernahme des Herstellers von Inhaltsstoffen insbesondere für Heimtiernahrung ADF/IDF in den USA rechne er mit einem Abschluss des Deals bis zum Ende des dritten Quartals./kro/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



